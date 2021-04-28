Milli Savunma Bakanlığından Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında adım adım terör temizliği sürüyor. Bölgede görev yapan METİ timlerimiz, gece-gündüz demeden adeta her taşın altına bakarak teröristlerin EYP ve mayınlarını tespit ve imha çalışmalarına devam ediyor." ifadelerini kullandı

MSB'nin tam açıklaması şu şekilde:

Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Tespit edilen terör hedefleri hem havadan hem de karadan vurulurken, hava hücum harekatları ile bölgeye indirilen Kahraman Komandolarımız da adım adım terör temizliği gerçekleştiriyor.

Adeta her bir taşın altına bakan Mehmetçiklerimiz, teröristlere ait sığınak, barınak, mağara, silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı ve mayınlara karşı da imha çalışmaları gerçekleştiriyor. Bölgede görev yapan METİ timlerimiz, gece-gündüz demeden aralıksız olarak gerçekleştirdikleri arama-tarama faaliyetleri ile teröristlerin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıları tespit ederek imha ediyor.