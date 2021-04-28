MSB açıkladı! 1 askerimiz şehit oldu

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde bir üs bölgemize terör örgütü tarafından güdümlü tanksavar silahı ile yapılan saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı silah arkadaşlarımız derhal hastaneye tahliye edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" denildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR TAZİYE MESAJI YAYIMLADI



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Akar'ın Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan mesajında, Gökçe'nin bugün şehit olduğu belirtildi.

Akar, mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

"Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımlanan mesajda, şehit Gökçe'nin fotoğrafına da yer verildi.







FAHRETTİN ALTUN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından şehit Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe için taziye mesajı yayımladı.



Altun, mesajında, "Irak'ta terör örgütü PKK'ya karşı gerçekleştirdiğimiz operasyolarda şehit olan kahraman askerimiz Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe'ye Allah'tan rahmet, ailesine va aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.



AMASYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit olan Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe'nin ailesine şehadet haberi verildi.

Amasya Vali Yardımcısı Turgay İlhan, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve beraberindekiler, 22 yaşındaki Gökçe'nin şehadet haberini, Hacılar Meydanı Mahallesi'nde oturan anne Semra, baba Cemalettin Gökçe'ye verdi.

Amasya Belediyesi ekiplerince şehidin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehidin bekar ve 2 kardeşinin olduğu öğrenildi.