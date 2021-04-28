Otogarlarda ‘tam kapanma’ yoğunluğu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 gün sürecek olan tam kapanma öncesi, katantina günlerini ve bayramlarını memleketlerinde geçirmek isteyenler otogarlara adeta akın etti.



Özellikle İstanbul başta olmak üzere İzmir, Bursa, Antalya, Ankara gibi büyük kentlerde yaşayan vatandaşlar, bayramlarını memleketlerde geçirmek için yolculuklarına başladı. Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da otogarlarda yaşanan yoğunluklar, işletmecileri sevindirirken, bazı vatandaşları ise tedirgin etti.



Ardahan'da otobüs işletmecisi olan Erkan Arıcı, taşımacılığı batıdan doğuya yapıldığını ifade ederek şunları söyledi; "Genelde Ardahan'dan giden yok. İstanbul'dan çok yoğun bir geliş var. Ek seferler yapılıyor. Umarım sorunsuz bir şekilde transferler tamamlanır. İnsanlar bu günleri memleketlerinde geçirmek istiyorlar" diye konuştu.



Erzincan Otogarında Yazıhane İşletmecisi Yücel Şanlı ise yaptığı açıklamada tedbirlere uyularak seferlerin yapıldığını ifade ederek; "Şuan batı illerinden bölgemize ciddi bir talep var. Taleplerin tamamını karşılamaya çalışıyoruz. Devletimiz bu konuda bir adım atmasını bekliyoruz. İstiyoruz ki hem insanlar mağdur olmasın hem de tedbirlere tam uyulsun" dedi.