PKK ve HDP istismar etti! AK Parti belediyeciliği ihya etti!

HDP'nin 20 yıl boyunca yönettiği ve hizmetten yoksun bırakarak ihmal ettiği Diyarbakır'ın kalbi Bağlar ilçesinde şimdi huzur rüzgarı ve Ak Partili belediye tarafından dev bazalt taşlarından temizlenerek tarıma kazandırılan topraklarda tarım bereketi yaşanıyor. Karacadağ bölgesinde bir yandan taşları temizleyen iş makinalarının sesleri yükselirken, diğer yandan buğday başakları yükseliyor. Durumdan çok memnun kalan bölgedeki çiftçiler,"Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu önümüzü açtı. Allah kendisinden ve belediyemizden razı olsun" diyor.

İSTİSMAR SİYASETİ YERİNİ HİZMET VE ÜRETİME BIRAKTI



Terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP tarafından en çok istismar edilen bölgelerin başında gelen Diyarbakır'ın 36 il'den büyük merkez ilçesi Bağlar'da yıllar sonra oluşan huzur iklimi ve belediyenin 2019 yerel seçimlerinde ilk kez Ak Parti'ye geçmesinden sonra yapılan hizmetlerle yaşatılan değişim yaşamın her alanına yansıyor.





Dünyada tarımın yapıldığı ilk yer olarak bilinen verimli Mezopotamya topraklarında belediye tarafından taşlardan temizlenerek tarıma açılan araziler, yıllardır bu nedenle üretim yapamayan bölgedeki çiftçiler ve köylüler için umut oldu. Sönmüş volkanik dağ olan Karacadağ'dan kopan dev taşların kapsadığı araziler belediye tarafından temizlenerek bir bir tarıma açılırken, iki yıl öncesine kadar kaderine terk edilen topraklarda şimdi buğdaydan mercimeğe kadar bir çok tarım ürünü yetiştiriliyor.





BÖLGEDEKİ ÇİFTÇİLER ÇOK MUTLU



Bir yandan belediyenin iş makinaları harıl harıl çalışarak taşları temizlerken, aynı anda tarıma açılan arazilerde yükselen başaklar etrafa farklı bir hava veriyor. Üretimin,umudun ve huzurun sesi bir anda gökyüzüne yükselerek Karacadağ'ı yeni bir tarım merkezi olma yolunda kıymetli hale getiriyor.

Daha önce arazilerini kullanamayan bölgedeki vatandaşlar bu durumdan çok memnun. Çiftçilikle uğraşan Mehmet Çelik,"Buralar kaya ve büyük taşlarla doluydu. Hiçbir şey ekemiyorduk. Arazilerimiz böyle heba oluyordu. Allah razı olsun belediye başkanımızdan, arazilerimiz bu sayede tarıma açıldı. Bundan dolayı çok mutluyuz. Allah kendisinden ve bu imkanı veren Cumhurbaşkanımızdan razı olsun" dedi.





"ÇOK ŞÜKÜR TOPRAKLARIMIZDA ARTIK HUZUR VE ÜRETİM VAR"



Karacadağ'ın verimli topraklarının bugüne kadar tarım için yeterli seviyede değerlendirilememesinin önemli bir kayıp olduğunu belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu,"Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen mücadele ve yapılan yatırımlarla bölgemiz hak ettiği huzur ortamına kavuştu. Bizler de belediye yönetimini devraldıktan sonra uzun yıllar ihmal ve istismar edilen bölgeyi ayağa kaldırmak için hizmetlere yoğunlaştık. Çok şükür bugün bu arazilerde başaklar yükseliyor. Bunu görmek bile mutluluk verici. Hamd olsun hem üretim hem hizmet var" ifadelerini kullandı.