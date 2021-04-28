Polisler tutanak tutarken, o tetiğe bastı

Ağrı'da akşam saatlerinde meydana gelen cinayetin detayları belli olmaya başladı. Ağrı'nın Hürriyet Mahallesinde bulunan bir aparatta kalan Özel Harekat Polisi Mesut D. İle polis Esra Çelik, tartışmaya başladı.

Kavga eden iki polisin seslerine, apart görevlileri ve diğer misafirler emniyete bildirerek ihabrda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri polislere, şikayetçi olmaması beyanı üzerine tutanak tutuyordu. Polislerin 'Şikayet yoktur' tutanağı tuttuğu sırada Mesut D. belindeki tabancasını Esra Çelik'e doğru ateşlemeye başladı. Aldığı kurşunlar nedeniyle 26 yaşındaki talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna alınan Çelik'in cansız bedeni sabah saatlerinde memleketi Diyarbakır'a gönderildi. Gözaltına alınan Mesut D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.