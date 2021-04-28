Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Polisler tutanak tutarken, o tetiğe bastı
Giriş Tarihi: 28.4.2021 13:52 Son Güncelleme: 28.4.2021 13:52

Polisler tutanak tutarken, o tetiğe bastı

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Polisler tutanak tutarken, o tetiğe bastı

’da meslektaşı tarafından öldürülen Esra Çelik’in naaşı memleketi ’a gönderildi. Katil zanlısı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayetin ise tutanak tutan polislerin gözleri önünde işlendiği öğrenildi.

Ağrı'da akşam saatlerinde meydana gelen cinayetin detayları belli olmaya başladı. Ağrı'nın Hürriyet Mahallesinde bulunan bir aparatta kalan Özel Harekat Polisi Mesut D. İle polis Esra Çelik, tartışmaya başladı.

Kavga eden iki polisin seslerine, apart görevlileri ve diğer misafirler emniyete bildirerek ihabrda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri polislere, şikayetçi olmaması beyanı üzerine tutanak tutuyordu. Polislerin 'Şikayet yoktur' tutanağı tuttuğu sırada Mesut D. belindeki tabancasını Esra Çelik'e doğru ateşlemeye başladı. Aldığı kurşunlar nedeniyle 26 yaşındaki talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna alınan Çelik'in cansız bedeni sabah saatlerinde memleketi Diyarbakır'a gönderildi. Gözaltına alınan Mesut D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Polisler tutanak tutarken, o tetiğe bastı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA