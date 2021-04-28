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Giriş Tarihi: 28.4.2021 13:29

Pozitif çıkan göçmenler karantinaya alındı

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Pozitif çıkan göçmenler karantinaya alındı

'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 13 sığınmacı, aralarından 2'sinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alındı.

Erzincan'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 13 sığınmacı, aralarından 2'sinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında yolcu otobüslerini denetledi.

Ekipler, durdurdukları bir otobüste kimlik ve izin belgeleri bulunmayan Afganistan uyruklu 13 sığınmacıyı yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen sığınmacılardan 2'sinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine 13 sığınmacı Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtta karantinaya alındı. Kimlik tespitleri yapılan sığınmacılar, tedavi ve izolasyon işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.

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Pozitif çıkan göçmenler karantinaya alındı
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