Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte son 1 haftada vaka sayıları artan ve azalan iller

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 17-23 Nisan'ı kapsayan bir haftalık verilere göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakaları 51 ilde arttı, 29 ilde azaldı, Hatay'da ise aynı kaldı.

Sağlık Bakanlığı, 81 il için 17-23 Nisan'da 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, 10-16 Nisan'da 18 ilde Kovid-19 vaka sayısı 100 bin kişide 100'ün üstünde artarken 17-23 Nisan'da sadece Zonguldak'taki artış 100 bin nüfusta 100'ü geçti.

Zonguldak'ın ardından 100 bin kişideki vaka sayısı en fazla artan iller Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun olarak sıralandı. Vaka sayısı bir haftada Zonguldak'ta 122,46, Gümüşhane'de 91,04, Kırşehir'de 83,53, Ağrı'da 82,73, Giresun'da 82,01 arttı.

Her 100 bin kişideki vaka sayısının en az arttığı iller ise 1,17 ile Mardin, 1,84 ile Bursa, 4,62 ile Sinop, 5,18 ile Adana ve 6,79 ile Aydın oldu.