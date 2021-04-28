Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu sözlerle duyurdu!

Vatandaşı aşı olmaya ikna etme oranının yüzde 84'lere çıktığını söyleyen Koca bu çalışmaların devam ettiğini ifade ederek "Vatandaşlar aşının yan etkilerinden korkuyor. Bu yüzden aşı olmak istemiyor. Ancak biz aşının koruyuculuğunu anlattığımızda ikna oluyor. Giderek artıyor. Yüzde 80-84'lere kadar çıktık. Ama biz bunu 90 ve üstüne çıkarmak istiyoruz" diye konuştu.