İstanbul'da saldırıya uğrayan davulcu konuştu!





Saldırıya uğrayan davulcu Fikret Garipler, "Turist dışarı çıkıp neden gürültü yapıyorsun uyuyamıyoruz dedi. Bende Ramazan ayı olduğu için vatandaşı sahura kaldırıyorum dedi. Burada Ramazan yok dedi. Bende Ramazan var Burası Müslüman memleketi dedim. Bana no diyerek bıçakla saldırdı. Bıçak davula geldi. Ben o sırada kaçtım. Kaçmak zorundaydım. Bıçak davula gelmese kalbime de gelebilirdi. Davulumu turist parçaladı. Sahura çıkamıyorum" dedi.