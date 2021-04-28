Şanlıurfa'nın bereketli mutfağı!

Anadolu Halk Mutfağı Dernek Başkanı Mustafa Adnan Şahin'in yayına hazırladığı "Bereketli Hilal'in Kalbi - Şanlıurfa Mutfak Kültürü" isimli çalışma Türkçe ve İngilizce halinde ŞURKAV'ın59'uncu kitabı olarak yayımlandı. Kitabın ekinde içinde tanıtım filmi olan kartvizit bellek kartı yaptırıldı.

Buğdayın anavatanı olarak kabul edilen Şanlıurfa'nın tarihinden turizmine, bereketli ürünlerinden gastronomisine kadar tüm konuları işleyen kitabın, şehrin ulusal ve uluslararası tanıtımına büyük katkı sağlayacağı belirtiliyor.

Kitap, www.surkav.org.tr adresinde dijital olarak da yayımlanacak.