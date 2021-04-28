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Giriş Tarihi: 28.4.2021 13:29 Son Güncelleme: 28.4.2021 13:29

Şehit derneğinden tekstil atığı projesi

İBRAHİM GÜRLER
Şehit derneğinden tekstil atığı projesi

Atık tekstil parçalarının ekonomiye kazandırılması için Şehit Aileleri Koruma Derneği adım attı. Dernek üyeleri tekstil kumbaralarıyla vatandaşlardan proje için destek istedi.

Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Zengin, tekstil atıklarının tekrar ekonomiye döndürülmesi için başlattıkları çalışmaya Erzincanlılardan destek istedi.

Eski ve giyilmiş eşya, nevresim, yatak, yorgan, yastık kılıfı, ayakkabı ve okul çantası gibi tekstil ve tekstil bazlı ürünleri çöp yerine mahallelere konulan giysi kumbaralarına bırakmalarını ifade eden Zengin, "Bu proje ile şehrin değişik noktalarında tekstil atığı toplama kumbaraları konuldu. Bu katma değer çöpe atılacak malzemeden olunca daha da bir önem arz etmektedir. Atık tekstil dönüşümü ülkenin çöp dağlarının eritilmesi noktasında büyük çaba ve gelişme sağlanmasına sebep olacak.

Tüm kullanılmayan tekstil ve tekstil bazlı ürünlerin geri dönüştürülmesi için toplanması noktasında Erzincan'ımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Bundan sonra kullanılmayan, tekstil ürünleri ayakkabılar, montlar çöp yerine şehirde oluşturulacak tekstil ürünleri toplama kumbaralarına bırakılmalıdır. Bu atıkları ayrıştırıp tekrar ülke ekonomisine kazandıracağız. Benim eskilerimle ne olacak diye düşünmeyin. Herkesin eski kumaşlarına, nevresim, yorgan kılıflarına, eski elbise, kullanılmayan ayakkabılar gibi tekstil ve tekstil bazlı ürünlerine tekrar ekonomiye kazandırmak üzere talibiz" dedi.

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Şehit derneğinden tekstil atığı projesi
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