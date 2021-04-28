Son Dakika Haberi: Bakan Soylu duyurdu! İstanbul'da katliamın önüne geçildi

"TÜRKİYE GÖRÜNENDEN ÇOK FAZLASIDIR"

Salgın sürecinde büyük bir fedekarlık yapıldığını aktaran Soylu, "Türkiye'yi görünenle değerlendirenler her zaman yanılmıştır. Türkiye göründen çok fazlasıdır. Türkiye bu süreçte ölçerek, biçerek vatandaşlarımızın devletten, hükümetten beklediğini yerine getirerek elinden geleni ortaya koymuştur." dedi.

"TALEPLERE YÖNELİK BİR KARAR VERECEKLER"

Kreşlerle ilgili olarak da değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı "Milli Eğitim Bakanımızın kararı, ilk kararda duruyor, açmamak konusunda. Bazı Avrupa ülkelerinde açma konusunda esneklik var. Bütün çalışma şartlarını düşünerek bir değerlendirme yapıyoruz. Aile Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı değerlendiriyor. Aile Bakanlığı bir çalışma yapıyor, kendilerine gelen taleplere yönelik bir karar verecekler" şeklinde konuştu.

"KURALLAR AYNI SÜRE UZUN, BİRAZ SABIRLI OLACAĞIZ"

Alınan tedbirlerin daha önceki kısıtlamalardan bir farkı olmadığını belirten Soylu, sadece sürenin uzun olduğuna dikkat çekti ve "Artı bir kısıtlama yok kurallar aynı süre uzun biraz sabırlı olacağız. Dünyada birçok ülkede kısıtlamalar var, İngiltere'den Fransa'ya kadar. Birçok örneğimiz var" dedi. Tartışmalarının kendisini rahatsız etmediğini bildiren Soylu, "Bu işten sağ sağlim çıkalım yeter" ifadelerini kullandı.

TAM KAPANMADA KİMLER MUAF?

Tam kapanma sürecinde kimlerin muaf olacağı yönündeki soruya da yanıt veren Soylu, "Seyahat izni belgesi ve cenaze nakil için e-devlette özel bölüm oluşturuldu. Seyahat izin belgesini girecekler, kimler bundan muaf belli. Böylelikle seyahat belgesi alabilirler. İkinci olarak cenazeyle ilgili yeni bir buton açtık. Kendi cenazenizin TC'sini yazıyorsunuz. Sisteme eklenip kontrol ediliyor ve 10 kişiye kadar izin verilerek cenazenizi yapabiliyorsunuz.E-başvuru Bakanlığın internet adresinden yapılabiliyor. İstisnai işlerde izin için e-başvuru sistemi getiriyoruz. Çalışmak zorunda olanlar e-başvuruyla izin alabilecekler" dedi.