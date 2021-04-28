Son Dakika Haberi: Bakan Soylu duyurdu! İstanbul'da katliamın önüne geçildi

Son Dakika Haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir programda gündeme dair son gelişmeleri değerlendirdi. Diyarbakır'da aylardır süren 'Evlat Nöbeti'ne ilişkin müjdeli bir haber veren Bakan Soylu, "Diyarbakır Annelerinde yarın 25. buluşma gerçekleşecek. Bayram ve Fatma Yetkin evladıyla buluşacak. Recep'i 15 yaşında çocuklarını kaçırmışlar" dedi. Ailenin peşinden gittiğini aktaran Soylu, teröristlerin aileyi tehdit ettiğini de söyledi.
"İKNA ÇALIŞMALARI PKK'YI TUZ RUHU GİBİ ERİTİYOR"
İkna çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Soylu, "Buna bir akademi desek abartmış sayılmayız. Bu işin mektebi, okulu var. 12 bine yakın aile ile görüşülüyor ve onlara evlatlarının adalete teslim olurlarsa, gerekli kanunlar çerçevesinde destek olacağı bildiriliyor. Arkadaşlarımız çok önemli güven tesis ediyorlar. İkna çalışmaları ise hepimizin göğsünü kapartıyor. İkna çalışmaları PKK'tı tuz ruhu ile eritir gibi eritiyor" dedi.
"KIRMIZI LİSTEDEN BİR TERÖRİSTİN İFADESİ ALINIYOR"
Kırmızı listeden bir teröristin de ifadesinin alındığını aktaran Soylu, "Kırmızı listeden bir ismin 17-18 gündür ifadesinin alıyoruz. Önemli şeyler söyledi. Dost bildiklerimizin bize nasıl ihanet ettiklerini, arkamızdan nasıl kumpaslar çevirdiklerini anlattı" ifadelerine yer verdi.
"İSTANBUL'DA KATLİAMIN ÖNÜNE GEÇİLDİ"
Türkiye'de bir katliamın önlendiğini belirten Soylu, "Bugün PKK terör örgütü mensupları İstanbul'a 5 kiloluk patlayıcı getirdiler. Bir aracın altına yerleştirilen 5 kiloluk patlayıcıyı tespit ettiler ve bunları yerleştirenleri de yakaladılar. Patlayıcılar da imha edildi. 2 kişi gözaltına alındı." dedi.
"TAM KAPANMA DÖNEMİNE GİRİYORUZ"
Koronavirüs sürecine dair değerlendirmelerde de bulunan Bakan Soylu, bugüne kadar geçilen süreci aktardı. Soylu, "Yarın saat 19'dan itibaren tam kapanma dönemine giriyoruz" dedi ve kamu düzeninden hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini söyledi.
"TÜRKİYE GÖRÜNENDEN ÇOK FAZLASIDIR"
Salgın sürecinde büyük bir fedekarlık yapıldığını aktaran Soylu, "Türkiye'yi görünenle değerlendirenler her zaman yanılmıştır. Türkiye göründen çok fazlasıdır. Türkiye bu süreçte ölçerek, biçerek vatandaşlarımızın devletten, hükümetten beklediğini yerine getirerek elinden geleni ortaya koymuştur." dedi.
"TALEPLERE YÖNELİK BİR KARAR VERECEKLER"
Kreşlerle ilgili olarak da değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı "Milli Eğitim Bakanımızın kararı, ilk kararda duruyor, açmamak konusunda. Bazı Avrupa ülkelerinde açma konusunda esneklik var. Bütün çalışma şartlarını düşünerek bir değerlendirme yapıyoruz. Aile Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı değerlendiriyor. Aile Bakanlığı bir çalışma yapıyor, kendilerine gelen taleplere yönelik bir karar verecekler" şeklinde konuştu.
"KURALLAR AYNI SÜRE UZUN, BİRAZ SABIRLI OLACAĞIZ"
Alınan tedbirlerin daha önceki kısıtlamalardan bir farkı olmadığını belirten Soylu, sadece sürenin uzun olduğuna dikkat çekti ve "Artı bir kısıtlama yok kurallar aynı süre uzun biraz sabırlı olacağız. Dünyada birçok ülkede kısıtlamalar var, İngiltere'den Fransa'ya kadar. Birçok örneğimiz var" dedi. Tartışmalarının kendisini rahatsız etmediğini bildiren Soylu, "Bu işten sağ sağlim çıkalım yeter" ifadelerini kullandı.
TAM KAPANMADA KİMLER MUAF?
Tam kapanma sürecinde kimlerin muaf olacağı yönündeki soruya da yanıt veren Soylu, "Seyahat izni belgesi ve cenaze nakil için e-devlette özel bölüm oluşturuldu. Seyahat izin belgesini girecekler, kimler bundan muaf belli. Böylelikle seyahat belgesi alabilirler. İkinci olarak cenazeyle ilgili yeni bir buton açtık. Kendi cenazenizin TC'sini yazıyorsunuz. Sisteme eklenip kontrol ediliyor ve 10 kişiye kadar izin verilerek cenazenizi yapabiliyorsunuz.E-başvuru Bakanlığın internet adresinden yapılabiliyor. İstisnai işlerde izin için e-başvuru sistemi getiriyoruz. Çalışmak zorunda olanlar e-başvuruyla izin alabilecekler" dedi.
"4 ÜLKEYE EKİP ÇIKARDIK"
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirten Soylu, "Arnavutluk İçişleri Bakanlığı ile görüştük, biz de teknik bir takip yapmaya çalıştık. Bu konuda karşılıklı olarak değerlendirmelerden sonra 4 ülkeye ekip çıkardık. Kırmızı bültenle yakalandığı zaman iade edilmiş olacak" ifadelerini kullandı.
"2 MİLYAR DOLARLIK BİR BULGU SÖZ KONUSU DEĞİL"
Konuyla ilgili olarak açıklamalarına devam eden Soylu, "2 milyar dolar haberi çıktı, bu büyük bir para. Para piyasalarıyla ilgilenenlerden bekledim bu büyük bir para olur mu demelerini. Arkadaşlarımızın şu ana kadar öğrendikleri 108 milyon dolarlık bir portföy var. İşlem hacmi ve portföy ayrı şeylerdir. Muhasebewcisinden bilgisayarlarından bu bilgiyi çıkardık. 2 milyar dolarlık bir bulgu söz konusu değil" dedi.
"FOTOĞRAF ELEŞTİRİLERİNE YANIT"
Özer ile birlikte olan fotoğrafı gündeme gelen Bakan Soylu, "Buraya Eryaman'dan geldim, iftara gittim. İnsanlar sokakta benle fotoğraf çektirdi. Ne diyeyim siz suçlu olabilirsiniz fotoğraf çektirmiyelim mi diyeyim. Benim bugün 22 randevum vardı, işimi yaptım. Vatandaş fotoğraf çektirmek istediğinde veya makama geldiğinde fotoğraf çektirmek istediğinde çektirmeyecek miyim?" şeklinde konuştu.