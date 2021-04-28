Son Dakika Haberi... BioNtech aşısının uygulamasında flaş değişiklik: 2 dozu 6-8 hafta aralıkla uygulanacak

"AŞI BOLLUĞU YAŞANMASI BEKLENİYOR"

Öncelikle salgına karşı en büyük silahımız olan aşılarla ilgili bilgi veren Koca, "Aşı tedariki önümüzdeki 2 ay için güçleşiyor. Sonrasında aşı bolluğu yaşanması bekleniyor. Aşı üreticisi sayısı her geçen gün artmaktadır" dedi.

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"6 AY İÇİNDE 60 MİLYON İÇİN ANLAŞTI"

Koca açıklamasının devamında "Üretilen aşıların üretim kapasiteleri artıyor. Ülkemizde üçüncü olarak Sputnik aşısının acil kullanım onayı için devreye girdi. Türkiye Sputnik aşısından 6 ay içinde 60 milyon doz almak için anlaştı. İlk sevkiyat Mayıs ayında gerçekleşecek.Bu aşı ülkemizde de üretilecektir" ifadelerine yer verdi.