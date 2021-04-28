Son Dakika Haberi! Dışişleri'nden 'oturma krizi' açıklaması: Avrupalılıkla, kadın olmakla ve İstanbul Sözleşmesi'yle ilgisi yoktur

AB içi siyasi kavgalarından kaynaklanan ve tüm ayrıntıları AB yetkililerince bilinen bu olayın, hala AB içindeki bazı ülkelerde siyasi tartışmalara malzeme olarak kullanılması ve özellikle cinsiyet ayrımcılığıyla ilişkilendirilmesi üzücüdür.

Önemli olan, iki önemli AB Kurumu Liderinin aday ülke Türkiye'ye birlikte ziyarette bulunması ve ziyaretin içeriği ve sonuçlarıdır. Temennimiz, AB kurumlarının kendi aralarında bir uzlaşıya vararak, bu konuda benzer sıkıntılara başka yerlerde de sebebiyet vermemeleridir"