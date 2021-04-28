Bakan Koca'nın konuşmasından satır başları:
Salgın boyunca ağır bedeller ödedik. Ülkemizde vaka sayılarının ve kayıpların artmasını durdurmak için bir kez daha kısıtlamaları sıkılaştırdık. Kısıtlamaların işe yaraması da tamamen hayatımızdan çıkması da onlara ne kadar uyacağımızla ilgili.
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 50 milyon doz aşı geliyor | Video
Eğer bir defa da bu kısıtlardan ve hastalıklardan kurtulmak istiyorsak hep birlikte tedbir ve kısıtlamalara uymalıyız.Aşı programı ile toplumsal bağışıklığı elde etmeden eski günlerimize dönmek kolay olmayacak.
SPUTNİK V'DE İLK SEVKİYAT MAYIS'TA
Aşı tedariki önümüzdeki 2 ay için güçleşiyor. Sonrasında aşı bolluğu yaşanması bekleniyor. Aşı üreticisi sayısı her geçen gün artmaktadır. Üretilen aşıların üretim kapasiteleri artıyor. Ülkemizde üçüncü olarak Sputnik aşısının acil kullanım onayı için devreye girdi. Türkiye Sputnik aşısından 6 ay içinde 60 milyon doz almak için anlaştı.İlk sevkiyat Mayıs ayında gerçekleşecek.Bu aşı ülkemizde de üretilecektir.
Haziran ayında Biontech aşısı 30 milyon dozu geçmiş olacak. Sinovac içinse zaman zaman sevkiyatlar yavaşlasa da elimize ulaşan doz miktarı artacak. Yerli gücümüz,yerli aşılarımız sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Yerli inaktif aşımız faz 2 denemelerini tamamladı. Önümüzdeki birkaç gün içinde faz 3 hazırlıkları başlayacaktır.
YERLİ AŞIDA GERİ SAYIM
Yerli inaktif aşımız Faz II denemelerini tamamladı. Sonuçların değerlendirilmesini takip eden önümüzdeki birkaç gün içinde Faz III denemelerinin hazırlıkları başlayacaktır. Bu yaygın kullanım öncesi son aşamadır. İkinci inaktif aşımız ise Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırma Merkezinde Faz I aşamasına başlamış ve ilk gönüllülerinin aşılanmasını tamamlamıştır. Faz I çalışması devam eden bir diğer aşı adayımız olan virüs benzeri parçacık aşısı ise ilk gönüllülerinin tamamını aşılamış durumdadır. Mayıs ayı sonunda Faz II çalışmasına geçilmesi hedeflenmektedir. Intranazal uygulanacak aşı adayımız için ise Faz I çalışması için araştırma ürünü üretilmiştir. Gerekli testler tamamlandıktan sonra Faz I çalışmasına başlanacak. Adenövirüs temelli Vektör aşı adayımız ise üretilmiş ve Faz I aşamasına ulaşmıştır.
5 KİŞİDE HİNDİSTAN VARYANTI GÖRÜLDÜ
Mutasyonlar RNA virüsleri için beklenenbir durumdu. Virüsle mücadeleyi güç hale getiren de budur. Bunlardan bazıları baskın hale gelerek hızla yayılırken bazıları sınırlı yayılım göstermektedir. Virüsün kendisini değiştirerek yeni formlara girerek ömrünü uzatsa da bunun bir sonu var. Şu an ülkemizde en çok görülen İngiltere varyantıdır. Brezilya ve Güney Afrika varyantları da görülmüştür.Son olarak İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı da gözlendi. Ülkemizde bu varyant ilk kez görüldü ve vakalar takip edilmektedir.
Bunun son kısıtlama olmasını temenni ediyorum.Bu dönemi iyi değerlendirmeli ve sorumlu davranarak kısıtlamalara uyularak hareket etmeliyiz. Sözün gücünün azaldığının farkındayım ama sizin gücünüzden hiç endişem yok. Çok direndiniz, yoruldunuz.Sizlerden ricam bir seferberlik halinde mücadeleye katılmanızdır.
Ramazan Bayramını huzurla karşılamak için birlikte mücadele verin, hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum.