SON DAKİKA HABERİ: Süleyman Soylu o teröristin nasıl yakalandığını anlattı! Nefes kesen operasyon

İSTANBUL'DA KATLİAM ÖNLENDİ



Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı engellemiştir. Emniyet istihbaratımıza ve İstanbul polisimize teşekkür ediyorum. PKK terör örgütü elemanları 5 kilo patlayıcı getirdiler, polisimizin otogardaki dikkati sayesinde bir aracın altına yerleştirilen patlayıcı tespit edildi. Bunu yerleştiren teröristler yakalandı.

Son dakika: İstanbul’daki otogarda ele geçirilen 5 kilo patlayıcının türü belli oldu