SON DAKİKA HABERİ: Süleyman Soylu o teröristin nasıl yakalandığını anlattı! Nefes kesen operasyon

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kırmızı listedeki teröristin nasıl yakaladığını katıldığı bir canlı yayında anlattı. Nefes kesen operasyonun detaylarını paylaşan Bakan Soylu: "Kırmızı listedeki teröristi yakalayan kahramanımız, terör örgütü kıyafeti giyerek mağaraya giriyor. Helikopterler havada uçarken, teröristin kahramanımıza seslenmesinin ardından kafasından tutularak yakalanıyor." ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu yakalanan teröristin isminin Fırat Şişman olduğunu açıkladı.
İSTANBUL'DA KATLİAM ÖNLENDİ
Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı engellemiştir. Emniyet istihbaratımıza ve İstanbul polisimize teşekkür ediyorum. PKK terör örgütü elemanları 5 kilo patlayıcı getirdiler, polisimizin otogardaki dikkati sayesinde bir aracın altına yerleştirilen patlayıcı tespit edildi. Bunu yerleştiren teröristler yakalandı.