Son dakika haberleri: Yerli koronavirüs aşısı çalışmalarının başındaki isim Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu.
"FAZ-2 AŞAMASININ SONUNDAYIZ"
Yerli aşıda Faz-2 aşamasının sonunda olduklarını belirten Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Faz-2 aşamamızın 2. doz çalışmalarını 9 Nisan'da tamamlamıştık. Kamuoyu ile bunu paylaşmıştık. Gönüllülerimizin kan örnekleri üzerinde çalışılıyor. İkinci dozlamadan sonra gönüllülerden alınan kan örneklerinde özellikle antikor ve diğer parametrelere bakılarak etkinlik aşaması değerlendirilecekti. Bununla ilgili sona gelmiş durumdayız. Cuma günü itibarıyla sonuçları Sağlık Bakanlığı'na göndereceğiz.
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Yine Etik Kurulu'na ve Değerlendirme Kurulu'na raporlayacağız. Faz-2 bu ay sonunda bitiyor. Faz-3 aşaması ondan sonra başlıyor. Erciyes Üniversitesi ve TUSEB tarafından desteklenen yerli aşımızın Faz-3 aşamasını Sağlık Bakanlığı ve TUSEB kontrol edecek. Biz yerli aşımızı Sağlık Bakanlığı ve TUSEB'e bir protokol kapsamında devrettik. Yani şu anda yerli aşımız devletimizin milletimizin aşısı." ifadelerini kullandı.
A HABER EKRANLARINDA YERLİ AŞIYI GÖSTERDİ
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, A Haber ekranlarında yerli aşıyı gösterdi. Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli koronavirüs aşısının adının şimdilik ERUCOVAC olduğunu açıkladı. Çalış yaptığı açıklamada, "Çalışmalar sürecinde şimdilik bu ismi koyduk ama aşının asıl adı bu değil. Aşının adını Sayın Cumhurbaşkanımız koyacak" dedi.
YERLİ AŞININ YAN ETKİSİ OLDU MU?
Yerli aşının yan etkilerine ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Faz-1 aşaması aslında bu aşı adayımızın güvenlik aşamasıydı. 44 gönüllü üzerinde yaptık. Hiçbir yan etki görülmedi. Tabi ki enjeksiyon yerinde; ağrı, kızarıklık ve hafif halsizlik gibi belirtiler her aşıda olur. Grip aşısında da olur. Faz-2 aşaması etkinlikle ilgili aşamaydı. Ümit verici veriler elde ettik. Nihai sonucu cuma günü Sağlık Bakanlığı'na raporlayacağız." ifadelerini kullandı.
YERLİ AŞI MUTANT VİRÜSE KARŞI ETKİLİ Mİ?
Prof. Dr. Mustafa Çalış, şu ifadeleri kullandı:
"Yerli aşımız inaktif aşı. Bunu daha önce de ifade ettik. İnaktif aşıların özellikle çok büyük bir mutasyon geçirmediği sürece etkili olacağı biliniyor. Tabi ki bunu ilerleyen aşamalarda göreceğiz. Faz-3 aşamasında. İngiliz varyantına karşı bir çalışma başlatıldı. İngiliz varyantına karşı yeni aşı adayı geliştiriyoruz.
AŞILAMA NE ZAMAN BİTER?
Her şey yolunda giderse ve Faz-3 çalışmaları olumlu sonuçlanırsa, hızlı bir şekilde aşılama devam ederse yıl sonuna kadar biter."