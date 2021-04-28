Son dakika: İzmir'deki deprem soruşturmasında flaş gelişme! Ön rapor açıklandı...





7 AKADEMİSYEN İNCELEME YAPTI



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesinden de 4 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu. 4 akademisyen de deprem bölgesine giderek binaların enkazları kaldırılmadan önce inceleme yaptı. Savcılık tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bilirkişi olarak görevlendirilen toplam 7 akademisyenden yıkılan her yapıya ilişkin ayrı ayrı olmak üzere ortak nihaî raporlar hazırlanması istendi. Ortak raporun tamamlanmak üzere olduğu öğrenildi. Gelinen aşama itibariyle nihaî raporların tamamlanmak üzere olduğu bildirilmiştir. TÜBİTAK - Marmara Araştırma Merkezinden de gerekli jeofizik ölçümlerin yapılması istenmiş olup, yapılan ölçümler sonrasında düzenlenen rapor Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmiştir. Gelen sonuçlar bilirkişi heyetine gönderilerek hazırlanacak olan raporda bu verilerin değerlendirilmesi istenmiştir. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 7 şüpheli tutuklanmış, 3 şüpheli hakkında da adlî kontrol tedbiri uygulandı.