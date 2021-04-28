Son dakika: Korona aşısının mucidi Uğur Şahin, Türkiye'ye gelecek aşının tarihini verdi

"AŞI HELAL"

Sadece Müslüman ülkelerin değil, Yahudilerin de aşının içeriğine ilişkin sorular sorduğunu belirten Şahin, aşı için kullanılan maddelerin hayvansal kaynaklı olmadığını ve bu konuda kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini belirtti.

Şahin, buna ilişkin bilgi isteyen Ortodoks Yahudilere, aşının içeriğine ilişkin bilgilerin de iletildiği bilgisini paylaşarak, "Aşının helal olduğunu söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.

Aşının etkinliğine ilişin sorulara da cevap veren Prof. Dr. Şahin, BioNTech aşısının, ikinci dozu olduktan 7 gün sonra maksimum etkiye ulaştığını ifade etti.

Ancak aşının ilk dozu vurulduktan sonraki 12. günün ardından etkisini göstermeye başladığını kaydeden Şahin, ilk dozu olduktan sonraki 1 ila 12 gün virüse karşı korumanın bulunmadığını kaydetti.