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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı, 28 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları...
Giriş Tarihi: 28.4.2021 19:52 Son Güncelleme: 28.4.2021 20:30

SON DAKİKA | , 28 Nisan tablosunu paylaştı! İşte Covid-19 hasta, ve sayıları...

SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı, 28 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları...

Son Dakika Haberi... 'de ilk olarak 11 Mart tarihinde görülen salgını son günlerde etkisini artırmış ve alınan tedbirler kapsamında düşüşe geçmişti. Geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa sesleniş konuşması yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma olacağını açıkladı. Alınan bu kararla birlikte ve sayılarının istenilen seviyelere gelmesi hedeflenirken, 28 Nisan tarihine ait koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte güncel koronavirüs vefat ve vaka sayıları...

Son Dakika Haberi... 2019'un Aralık ayında ilk olarak Çin'de görülen ve kısa süre içerisinde dünyanın birçok noktasına yayılan koronavirüs salgını etkisini sürdürüyor. Salgına karşı aşılama süreci tüm hızıyla devam ederken, ülkemizde artış gösteren vaka ve vefat sayılarından sonra yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına gidildi. Sağlık Bakanlığı 28 Nisan tarihine ait koronavirüs verilerini paylaştı. İşte güncel vaka ve vefat sayıları...

28 NİSAN KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Sağlık Bakanlığı 28 Nisan'a ait koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte, 283 bin 261 koronavirüs testi yapılırken, vaka sayısı 40 bin 444, hasta sayısı ise 2 bin 728 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 558 olarak kayıtlara geçti. Bugün 341 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 39 bin 398'e çıktı. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süresi sonra eren 45 bin 198 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 212 bin 461'e yükseldi. Bugüne kadar 46 milyon 718 bin 604 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı 4 milyon 751 bin 26'ya çıktı.

SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı, 28 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları... | Video

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

DÜNÜN VERİLERİ:

Türkiye'de dün 282 bin 192 koronavirüs testi yapılırken, vaka sayısı 43 bin 301, hasta sayısı da 2 bin 703 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 549 olarak kayıtlara geçti. Dün, 346 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı ise 39 bin 57 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süresi sona eren 45 bin 592 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 167 bin 263'e çıktı. Türkiye'de 27 Nisan tarihine kadar toplamda 46 milyon 435 bin 343 koronavirüs testi yapılırken, toplam vaka sayısı 4 milyon 710 bin 582'ye yükseldi.

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SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı, 28 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları...
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