Sağlık Bakanlığı 28 Nisan'a ait koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte, 283 bin 261 koronavirüs testi yapılırken, vaka sayısı 40 bin 444, hasta sayısı ise 2 bin 728 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 558 olarak kayıtlara geçti. Bugün 341 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 39 bin 398'e çıktı. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süresi sonra eren 45 bin 198 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 212 bin 461'e yükseldi. Bugüne kadar 46 milyon 718 bin 604 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı 4 milyon 751 bin 26'ya çıktı.

SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı, 28 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları... | Video

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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