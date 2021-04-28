Su kuyusuna düşen kedi kurtarıldı

Kırıkkale'de bahçedeki 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.





Etiler Mahallesi'nde yaşayan 7 yaşındaki Furkan Türkoğlu'nun kedisi bahçede oynarken bir anda gözlerden kayboldu. Kedisini bulamayan küçük Furkan kuyudan sesler gelmesi üzerine hemen ailesine haber verdi.





Kedinin kuyuda olduğunu fark eden ailesi de durumu itfaiyeye bildirdi.



Olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekiplerinden bir itfaiye eri yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya merdiven yardımı ile indi.

Kedi, kuyudan iple yukarıya çekilerek kurtarıldıktan sonra küçük Furkan'a ve ailesine teslim edildi.