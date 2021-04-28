Taşı demiri dökülen eski bina sokak kapattırdı

Beşiktaş'da boş olan ve 2016 yılında belediye tarafından çevresinde önlem alınan 3 katlı eski binadan yola düşen taş ve demir parçaları ekipleri harekete geçirdi.

Olay, 02.15 sıralarında Beşiktaş Cihannuma Mahallesi Çömezler Sokak'ta meydana geldi. Boş olan ve 2016 yılında Beşiktaş Belediyesi tarafından çevresinde önlem alınan 3 katlı eski binadan gece saatlerinde sokağa taş ve demir parçaları düştü. Yola düşen taş ve demirleri gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

EKİPLER SOKAĞI KAPATTI

Polis ve itfaiye ekipleri, 3 katlı binanın çevresinde önlem alarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sokağı kapattı. Binanın önünde park halinde bulunan otomobiller de sürücüleri tarafından başka bir noktaya alındı.