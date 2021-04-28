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Giriş Tarihi: 28.4.2021 10:34 Son Güncelleme: 28.4.2021 10:34

Yenikapı-Kirazlı metrosunda korkunç manzara! Mesafe bir yana nefes alacak yer yok...

İHA
Yenikapı-Kirazlı metrosunda korkunç manzara! Mesafe bir yana nefes alacak yer yok...

'da Kirazlı/Bağcılar-Yenikapı metro hattında arıza yaşandı. Arızanın giderilmesinin ardından yapılan seferlerde ise trenler dolup taştı, sosyal mesafe unutuldu.

İstanbul'da Kirazlı/Bağcılar-Yenikapı metro hattında yaşanan arıza yoğunluğa neden oldu.

M1B metro hattında saat 7.30 sıralarında elektronik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler bir süre aksadı.

Arıza nedeniyle Bağcılar metro istasyonu hınca hınç doldu | Video

Seferlerin yapılamadığı anlarda Bağcılar metro istasyonundaki kalabalık da git gide arttı.

Yaklaşık 20 dakika sonra seferler gecikmeli olarak yapılmaya başlandı ancak istasyon ve metro vagonları hınca hınç doldu.

Sosyal mesafenin unutulduğu o anlar kameralara yansıdı.

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Yenikapı-Kirazlı metrosunda korkunç manzara! Mesafe bir yana nefes alacak yer yok...
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