3 aylık minik Eflin Lina'yı yaşatalım!

Siirt'te 3,5 aylık SMA hastası Eflinlina hayata tutunmak istiyor. Özer çiftinin genetik rahatsızlığı olan (Spinal Musküler Atrofi) 1 tip SMA hastası bebeği zor günler geçiriyor. Hayata tutunma mücadelesi veren bebeğin kaybedecek bir günü bile yok... Duyarlı vatandaşlar tarafından sosyal medyada, #SMAdegileflinlinakazanacak, "gün Eflinlina'ya destek günü", " Eflinlinayadestekol " temasıyla başlatılan kampanyaya tüm duyarlı vatandaşların desteği bekleniyor.





Özellikle bu tip hastaların tedavisinin çok güç ve maliyetli olduğunu belirten vatandaşlar, daha fazla paylaşım yapılarak SMA hastası Eflin'e maddi destek sağlanabileceği, aynı zamanda Eflin gibi tedavi bekleyen onlarca SMA hastalarına yönelik kamuoyunda bir duyarlılığın oluşabileceğini söyledi.

Tedavi olmayı bekleyen Eflinlina hayatta kalmak istiyor.





Dedesi Gazeteci Ömer Özer, Yaklaşık 1 aydır İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde tedavi altında olan torunum Eflin Lina için Umudumuzu yitirmediklerini ve verilecek desteklerle el birliğiyle ABD'deki "Zolgensma Gen Tedavisi"ne yetiştirmek istediklerini söyledi.





Dede Özer, "Oğlum, eşi ve bizler büyük zorluklar içinde olmamıza rağmen umudumuzu yitirmedik. Hayırseverlerin desteğini bekliyoruz. Torunum Eflin Lina için henüz geç değil" dedşç