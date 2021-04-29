Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri '32 yıllık hasreti Korona bitirdi' manşetine yoğun ilgi
Giriş Tarihi: 29.4.2021 15:40 Son Güncelleme: 29.4.2021 15:43

'32 yıllık hasreti Korona bitirdi' manşetine yoğun ilgi

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
'32 yıllık hasreti Korona bitirdi' manşetine yoğun ilgi

'nin bugünkü manşetinde bulunan '32 yıllık hasreti Korona bitirdi' başlıklı habere yoğun ilgi gösterildi. İl Sağlık Müdürlüğü'nce dikkatle takip edilen haberle ilgili İl Sağlık Müdürlüğü Basın Müşaviri Cihan Karabel'in çektiği video çok beğenildi.

Sabah Gazetesi '32 yıllık hasreti Korona bitirdi' manşetiyle okuyucularıyla buluştu. Habere göre, Koronavirüsün izini süren filyasyon ekipleri bu kez unutulmayacak bir yaşam hikâyesinin tam merkezinde yer aldı. İstanbul'da Kovid-19 olan Filiz Varol'un akrabalarını arayan ekipler, genç kadının Niğde'de bir ağabeyi olduğunu buldu Ağabey Yaşar Varol, yıllarca arayıp bulamadığı kardeşine 32 yıl aradan sonra filyasyon ekipleri sayesinde kavuştu.

'32 yıllık hasreti Korona bitirdi' manşetine yoğun ilgi | Video

Haber tüm Türkiye'de yoğun ilgi görürken İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nce dikkatle takip edildi. Gazeteyi bayiden alırken o anları kaydeden İl Sağlık Müdürlüğü Basın Müşaviri Cihan Karabel'in çektiği video çok beğenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
'32 yıllık hasreti Korona bitirdi' manşetine yoğun ilgi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA