Sabah Gazetesi '32 yıllık hasreti Korona bitirdi' manşetiyle okuyucularıyla buluştu. Habere göre, Koronavirüsün izini süren filyasyon ekipleri bu kez unutulmayacak bir yaşam hikâyesinin tam merkezinde yer aldı. İstanbul'da Kovid-19 olan Filiz Varol'un akrabalarını arayan ekipler, genç kadının Niğde'de bir ağabeyi olduğunu buldu Ağabey Yaşar Varol, yıllarca arayıp bulamadığı kardeşine 32 yıl aradan sonra filyasyon ekipleri sayesinde kavuştu.

'32 yıllık hasreti Korona bitirdi' manşetine yoğun ilgi | Video

Haber tüm Türkiye'de yoğun ilgi görürken İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nce dikkatle takip edildi. Gazeteyi bayiden alırken o anları kaydeden İl Sağlık Müdürlüğü Basın Müşaviri Cihan Karabel'in çektiği video çok beğenildi.