AK Parti’den Torbalı seçimlerine tepki

Geçtiğimiz gün, Torbalı Belediye Başkanlığı seçimlerinde, ilk tur oylamasında 3 fire veren CHP yönetiminin, ikinci tura başlarken, meclis üyelerine kimlikleri ile birlikte oy pusulasının fotoğrafını çekip, WhatsApp grubuna attırma talimatı, seçim sürecinde büyük tartışmalara neden olmuştu. Hem seçim sırasında hem de seçim sonrasında yaşan olayın skandal odluğunu belirten AK Parti yönetimi, akşam saatlerinde, #TorbalıdaUsulsüzSeçim hashtagı ile oy pusulası ile çekilen fotoğrafları ve seçimde divan başkanlığını yapan CHP'li meclis üyesi Özkan Yıldız'ın telefon konuşması sırasında 'Devam böyle devam, fotoğrafa devam' sözlerinin görüntülere yansıdığı videoyu paylaşarak, tepki gösterdi. #TorbalıdaUsulsüzSeçim hashtagi, kısa sürede Türkiye gündeminde, trend topicler arasında yer aldı.

USULSÜZLÜK DEMEK CHP DEMEK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "CHP, İzmir'de yaptığı hizmetlerle değil skandallarla gündeme gelmeye devam ediyor. Kendi belediye meclis üyelerine güvenmeyen, iradelerine ipotek koyan bu zihniyetin demokrasi ve özgürlükler ile ilgili tüm söylemleri hükümsüzdür. #TorbalıdaUsulsüzSeçim" dedi.

TBMM İdari Amiri ve İzmir Milletvekili Alpay Özalan da, "CHP, demokrasi anlayışını bir kez daha gösterdi. CHP'nin, Torbalı'daki seçimde meclis üyelerinden oy pusulalarının ve kimliklerinin fotoğrafını istediği ortaya çıktı. Usulsüzlük demek, CHP demek. #TorbalıdaUsulsüzSeçim" ifadelerini kullandı.

"TORBALI'DA DEMOKRASİ KAYBETTİRİLMİŞTİR"

AK Parti İzmir milletvekillerinden Ceyda Bölünmez Çankırı, "Açık oy gizli tasnif zihniyetinden gelen CHP'nin, dostlar alışverişte görsün kabilinden demokrasi anlayışı Torbalı'da ifşa oldu... Menemen'de yapılan usulsüzlüğün karşısında nasıl durduysak, Torbalı'da da aynı iradeyi göstereceğimizden şüphe duymayın! #TorbalıdaUsulsüzSeçim" açıklamasında bulundu.

Ak Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır ise şu ifadeleri kullandı: "CHP'nin demokrasi anlayışına hep birlikte bakalım. Meclis üyeleri, oy kabininde kimliklerini oy kullandıkları kağıtların üzerine koyarak fotoğraf çekildiler. İl Başkanlarına ve Büyükşehir Belediye Başkanlarına bağlılıklarını ispat etmek zorunda bırakıldılar. #TorbalıdaUsulsüzSeçim" şeklinde konuştu.

Ak Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, "CHP'nin yeni demokrasi anlayışı: 'AÇIK OY açık sayım' #TorbalıdaUsulsüzSeçim" dedi.

Ak Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "Torbalı'da antidemokratik yollarla yapılan bir seçimin ne bizim nede Torbalılı hemşehrilerimizin nezdinde hiçbir kıymeti yoktur. Torbalı'da demokrasi kaybettirilmiştir. #TorbalıdaUsulsüzSeçim" ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise, "CHP'nin maskesi Torbalı'da da düşmüştür! Demokrasi anlayışlarının sınırı ve izahı budur! Kendi seçilmişinden oyunun fotoğrafını isteyen CHP'nin gerçek derdinin; hür irade' 'halka hizmet' değil; kendi varlık mücadelesi olduğu, belgesiyle bir kez daha sabittir! #TorbalıdaUsulsüzSeçim" şeklinde konuştu.