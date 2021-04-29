“Alman siyasetçiler duyarsız”

Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne Maide Töremiş, Alman siyasetçilerin ilgisizliğine tepki gösterdi. Kızı Nilüfer'in 20 yaşındayken Almanya'da örgüt tarafından kaçırıldığını söyleyen anne Töremiş, başkent Berlin'de sürdürdüğü eylemine Alman siyasetçilerin duyarsız kaldığını söyledi. Başbakanlık önünde üzerinde "PKK bir virüstür. Çocuğumu kurtarmak için bana yardım edin" yazılı pankartı ve Nilüfer Töremiş'in fotoğraflarını taşıyan anne Töremiş, "Çünkü siyasetçilerin, Alman yetkililerin sessiz ve ilgisiz duruşuna çok üzülüyorum" dedi. Acılı anne Şubat 2020'den bu yana terör örgütü PKK'ya karşı eylem yapıyor.