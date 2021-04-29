Annelerın dayanışması sürüyor

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan 2 aile, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı. Teker ve Özcan aileleri, Muş HDP İl Başkanlığı önünde "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir" ve "Halkı Dolandıran Parti" yazılı pankart açtı. Dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını ve Türk bayrağı taşıyan aileler, 4'üncü hafta da eylemlerini sürdürdü. Oğlu 2016 yılında dağa kaçırılan Şemsettin Özcan, gazetecilere, çocuğunu HDP'den istediğini söyledi. Çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade eden Özcan, şöyle konuştu: "Allah HDP'nın belasını versin. Bizim çocuklarımız aldılar. Bu Türk bayrağına kurban olsunlar. Bu bayrağın altında niye yaşıyorlar. 600 günü aşkındır eylemlerimizi devam ettiriyoruz" dedi. Muş Kardeşlik Platformu üyeleri de eylem yapan aileleri ziyaret ederek destek verdi. Açıklamanın ardından Muşlu aileler, Diyarbakır'da eylem yapan annelerle cep telefonlarından görüntülü görüştü. Diğer taraftan Diyarbakır'daki evlat nöbeti ise 603'üncü gününü geride bıraktı.