Başkanı şikayet etmedim demişti, resmi başvurusu ortaya çıktı!

Menderes'te Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kayalar'ı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet eden Belediye Başkan Yardımcısı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gürsel Rüzgar'a ait resmi başvurunun kayıtları ortaya çıktı. Hazineye ait bir arazide yapılan kaçak yapıya engel olunmadığını belirten Rüzgar'ın internet ortamından yaptığı başvuruda TC kimlik numarası, adresi ve iletişim bilgileri bulunuyor.

AYRINTILI BİLGİLER VERDİ

Başkan Yardımcısı Rüzgar'ın "hazine arazileriyle ilgili" diyerek belediye başkanıyla ilgili kısmı anlatmadığı resmi başvurusunda şikayet edilen yerle ilgili bilgiler de yer alıyor. Resmi şikayet dilekçesinde şu ifadeler dikkat çekiyor:

"İzmir ili Menderes İlçesi Altıntepe Mahallesi 2048 ada 27 parsel tapu kaydı Maliye Hazinesi'ne ait olan tarlaya M.A isimli belediye personeli kaçak olarak yapı yapmıştır. Bu yapı gün geçtikçe büyümektedir. Ne kaçak yapı yapmaya çalışan belediye çalışanına engel olmaya çalışan bir belediye başkanı ne de hazineye sahip çıkması gereken bir kaymakam bulunmamaktadır. Gereğinin yapılmasını talep ediyorum."

TAM BİR UYUM İÇERİSİNDE!

Olayın ortaya çıkmasının ardından kamuoyuna açıklama yapan Rüzgar durumla ilgili "algı operasyonu" ifadelerini kullanırken CİMER başvurusunu ise kabul etmişti. Açıklamasında belediye başkanıyla ilgili bir şikayette bulunmadığını anlatan Rüzgar, "Belediye başkan yardımcılığı görevimde ilk günden itibaren belediye başkanımızla tam bir uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz ve sürdürmeye devam edeceğiz" demişti. Açıklamasında, "CİMER'e yapılan başvuru hazine arazilerine yapılan yağmaya, talana karşı önlem alınması gerektiğine dairdir. Hazine arazileriyle ilgili konunun muhatabı olan kurum ve idareciler bu kadar önemli bir konuyla ilgilenmemektedir" ifadelerini kullanmıştı.

KAYALAR SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

SABAH'ın dün Menderes'teki skandalla ilgili 'Kaçak İnşaata göz yumuyor' başlığı ile manşetine taşıdığı haber ilçede ve kentte büyük yankı uyandırdı. Öte yandan Başkan Yardımcısı Rüzgar'ın CİMER'e şikayet ettiği konuyla ilgili yapıyı inşa eden kişinin Belediye Başkanı Kayalar'ın en yakınında bulunan isimlerden birisi olduğu öğrenildi. Kayalar'ın durum karşısında sessiz kalması ise kafaları karıştırdı.