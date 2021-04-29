"EKİPÇE TARİHE TANIKLIK ETTİK"

Bayraktar, '7 yıl önce bugün' başlıklı paylaşımında, "29 Nisan 2014'te, Keşan'da BayraktarTB2 İHA'yı ilk kez uçurduk. Ekipçe tarihe tanıklık ettik" ifadesine yer verdi.

Bayraktar'dan gururlandıran paylaşım: 7 yıl önce bugün tarihe tanıklık ettik

"SONRASINDA TÜRKİYE'NİN İLK SİHA'SI OLDU"

O tarihten sonra yaşananları da sıralayan Bayraktar, "Sonrasında, envantere girdi, havada kalış ve irtifa rekorları kırdı, silahlanarak Türkiye'nin ilk SİHA'sı oldu, 300.000 saat uçuşu başarıyla geride bıraktı" dedi.