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Giriş Tarihi: 29.4.2021 18:56 Son Güncelleme: 29.4.2021 18:57

Bayraktar'dan gururlandıran paylaşım: 7 yıl önce bugün tarihe tanıklık ettik

Bayraktar'dan gururlandıran paylaşım: 7 yıl önce bugün tarihe tanıklık ettik

lideri , 'nin dönüm noktalarından biri olan TB2 İHA ile ilgili paylaşımda bulundu. Bayraktar, "Tam 7 yıl önce bugün 29 Nisan 2014'te, Keşan'da BayraktarTB2 İHA'yı ilk kez uçurduk. Ekipçe tarihe tanıklık ettik" ifadelerine yer verdi.

Türk Savunma Sanayi ve teknolojik gelişmelerde önemli rolü bulunan Baykar Savunma Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım herkesi gururlandırdı.

"EKİPÇE TARİHE TANIKLIK ETTİK"

Bayraktar, '7 yıl önce bugün' başlıklı paylaşımında, "29 Nisan 2014'te, Keşan'da BayraktarTB2 İHA'yı ilk kez uçurduk. Ekipçe tarihe tanıklık ettik" ifadesine yer verdi.

Bayraktar'dan gururlandıran paylaşım: 7 yıl önce bugün tarihe tanıklık ettik

"SONRASINDA TÜRKİYE'NİN İLK SİHA'SI OLDU"

O tarihten sonra yaşananları da sıralayan Bayraktar, "Sonrasında, envantere girdi, havada kalış ve irtifa rekorları kırdı, silahlanarak Türkiye'nin ilk SİHA'sı oldu, 300.000 saat uçuşu başarıyla geride bıraktı" dedi.

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Bayraktar'dan gururlandıran paylaşım: 7 yıl önce bugün tarihe tanıklık ettik
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