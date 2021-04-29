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Giriş Tarihi: 29.4.2021

BM temsilcisinden cami saldırısına kınama

BM temsilcisinden cami saldırısına kınama
Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, ABD'nin Minnesota eyaletinin Moorhead kentinde bir camiye düzenlenen İslamofobik saldırıyı güçlü şekilde kınadı. Moratinos, yaptığı yazılı açıklamada, bu korkunç saldırının Müslümanların kutsal ayı ramazanda meydana geldiğini belirterek, hiçbir toplumun bu tür toksik bir nefreti yaşamaması gerektiğini ifade etti. Moorhead Fargo İslam Toplumu Merkezi'ndeki caminin camları kırılmış, sprey boya ile cami duvar ve kapılarına İslam karşıtı yazılar yazılmış, cami girişine ise gamalı haç çizilmişti. AA
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BM temsilcisinden cami saldırısına kınama
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