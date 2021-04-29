CHP’li belediyede skandal olay! Süt iznindeki güvenlikçi kadın personele...

Mersin'de göreve geldiği günden bu yana işçiye uyguladığı mobbing ve işten çıkarmayla gündemde olan CHP'lİ Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhurbaşkanlığı kararnamesini yok saymaya kalkarak, 10 yaş altı çocuklu ve süt iznindeki güvenlikçi kadın personelin idari izinlerini iptal etti.

CHP'li Vahap Seçer ve yönetimi tarafından belediye bünyesindeki 230 güvenlik personelini nakdi ücret desteği iznine göndermişti. Şimdi ise pandemi nedeniyle idari izinli sayılması gereken 10 yaş altı çocuğu olan ve süt iznini kullanan kadın güvenlik personellerinin tüm izinleri zorla tebligat imzalatılarak iptal ettiriliyor.

Vahap Seçer ve yönetimi, bünyesinde görevli 230 güvenlik personelini nakdi ücret desteği iznine göndermesinin ardından, 230 güvenlikçinin yerine ise 100 yeni güvenlik elemanı alımını gerçekleştirildiği fakat gelen tepkiler üzerine 100 güvenlik personeline iş başı yaptırmayarak, iş başlangıçlarını beklemeye aldığı iddia edildi.

Bu nedenle güvenlik personeli açığı ortaya çıkan belediye, skandal uygulamayı yürürlüğe koydu. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle pandemi döneminde 10 yaş altı çocuğu bulunan kadınlar idari izinli sayılıyordu. Güvenlik personeli eksiği yaşanınca şok bir kararla alan belediye yönetimi, idari izinli sayılması gereken kadın güvenlikçilere iş başı yaptırdı. Bunun için personellere tebligat imzalatan yönetim, kadın personellere kendi istekleriymiş gibi idari izinleri iptal ettirmeye başladı.

İşlerin aksamaması gerektiğini gerekçe gösteren CHP'li Belediye yönetimi, izne ayırdığı erkek güvenlik personellerini işe çağırmak yerine idari izinli ve süt iznini kullanan kadın güvenlik personellerinin çağrılması tepki yarattı.

İşten çıkarılma korkusu yaşayan kadın güvenlik personelleri idare tarafından kendilerine zorla imzalatılan 'süt izni iptal' tebligatını da aldılar.