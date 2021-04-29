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Giriş Tarihi: 29.4.2021 11:26 Son Güncelleme: 29.4.2021 12:01

'li sosyal medyadaki çirkin paylaşımları nedeniyle tazminat ödeyecek

BUSE PEHLİVAN BUSE PEHLİVAN
CHP'li Canan Kaftancıoğlu sosyal medyadaki çirkin paylaşımları nedeniyle tazminat ödeyecek

Mahkemeye sunulan dilekçede İstanbul İl Başkanı ’nun Cumhurbaşkanı ’a yönelik hakaret içeren her bir hakaret içeren paylaşıma yönelik 50 bin liradan toplam 700 bin liralık manevi tazminata hükmedilmesi talep edildi. Mahkeme, Kaftancıoğlu'nun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, sosyal medya hesabından hakaret içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle 56 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.

Cumhurbaşkanı avukatları tarafından hazırlanan ve mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medyada Twitter'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik küçük düşürücü, aşağılayıcı, yüz kızartıcı ifadeler kullanarak, onur, şeref ve haysiyetini zedeleyerek ağır hakaretlerde bulunduğu kaydedildi.

KAFTANCIOĞLU'NUN HER BİR PAYLAŞIMINA 50 BİN LİRA TALEBİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a atılan ve yapılan iftira yollu hakaretlerin ve aşağılayıcı ifadelerin büyüklüğü dikkate alınması talep edildi. Kaftancıoğlu'nun her bir paylaşımı için 50 bin liradan toplam 700 bin liralık manevi tazminata hükmedilmesi istendi. Büyükçekmece 6. Asliye Hukuk Mahkemesindeki karar duruşmasına, davacı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları Ferah Yıldız ve Ümit Kudbay ile davalı Kaftancıoğlu'nun avukatı katıldı.

Duruşmada söz alan davacı Erdoğan'ın avukatları, her bir haksız fiil bakımından tazminata hükmedilmesini talep etti. Hakaret kastı olmadığını belirten Kaftancıoğlu'nun avukatı davanın reddini talep etti. Mahkeme, Kaftancıoğlu'ndan 56 bin lira manevi tazminat alınarak davacıya verilmesine karar verdi.

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CHP'li Canan Kaftancıoğlu sosyal medyadaki çirkin paylaşımları nedeniyle tazminat ödeyecek
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