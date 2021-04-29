CHP'li Canan Kaftancıoğlu sosyal medyadaki çirkin paylaşımları nedeniyle tazminat ödeyecek

KAFTANCIOĞLU'NUN HER BİR PAYLAŞIMINA 50 BİN LİRA TALEBİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a atılan ve yapılan iftira yollu hakaretlerin ve aşağılayıcı ifadelerin büyüklüğü dikkate alınması talep edildi. Kaftancıoğlu'nun her bir paylaşımı için 50 bin liradan toplam 700 bin liralık manevi tazminata hükmedilmesi istendi. Büyükçekmece 6. Asliye Hukuk Mahkemesindeki karar duruşmasına, davacı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları Ferah Yıldız ve Ümit Kudbay ile davalı Kaftancıoğlu'nun avukatı katıldı.