Fatih Belediyesi, Bilim Fatih’te çocuklara vitaminleri öğretecek!

Fatih Belediyesi'nin Bilim Fatih çevrimiçi atölyeleri, mayıs ayında da devam ediyor. Çeşitli atölye çalışmalarının yapıldığı Bilim Fatih Doğa Bilimleri Atölyesi'nde 6-12 yaş arası öğrencilere vitaminler öğretilecek.

VİTAMİNLERE DAİR HER ŞEY BU ATÖLYEDE!

Fatih Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "BİLİM FATİH mayıs ayı Doğa Bilimleri Atölyesi'nde; Vitaminleri öğreniyoruz. Kaç çeşit vitamin vardır? Vitamin eksikliği sonucunda neler oluşur? İsimleri, çeşitleri ve işlevleri nelerdir?" sorularının cevabının aranacağı vurgulandı.

BAŞKA ATÖLYELER DE VAR

Fatih Bilim'de ayrıca Teknoloji Atölyesi Zoetrope, Astronomi Havacılık ve Uzay Yükselen Roket Atölyesi, Tasarım Atölyesi Joan Miro ve Matematik Atölyesi Oyuncak Grafiğim atölyeleri bulunuyor.

Çevrimiçi yapılacak olan atölyelere mayıs ayı için kayıtlar belediyenin internet sitesinden form doldurularak yapılabiliyor.