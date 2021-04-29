Hindistan varyantında son dakika: Merak edilen soru cevaplandı!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca'nın 84 milyonu yakından ilgilendiren açıklamaları arasında en dikkat çekeni henüz Türk sağlık sisteminin yabancısı olduğu kovid-19 Hindistan varyantının 5 vaka ile İstanbul'da görülmeye başlandığı oldu. Açıklama sonrası Hindistan varyantına ilişkin merka edilenleri koronavirüs uzmanı bilim insanları açıkladı. Daha fazla mı bulaşıcı? Daha ağır mı seyrediyor? İşte Hindistan varyantlı koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmeleri...
TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIĞI ELDE EDECEĞİZ: Ülkemizde vaka sayılarının ve kayıpların artmasını durdurmak için bir kez daha kısıtlamaları sıkılaştırdık. Eğer bir defada bu kısıtlardan ve hastalıktan kurtulmak istiyorsak hep birlikte tedbir ve kısıtlamalara uymalıyız. Aşı programı ile toplumsal bağışıklığı elde etmeden eski günlerimize dönmek kolay olmayacak.
TÜRKİYE'DE DE ÜRETİLECEK: Bildiğiniz gibi ülkemizde iki aşı kullanıma girdi. Üçüncü olarak ise Sputnik V aşısının acil kullanım onayı için son aşamaya gelindi ve aşı tedariki için bir anlaşma da yapıldı. Türkiye, Sputnik V aşısından 6 ay içinde 50 milyon doz almak üzere anlaşmayı imzaladı. İlk sevkiyat mayıs ayı içinde gerçekleşecektir. Ayrıca bu aşının ülkemizde üretilmesi için de teknoloji transferi yapılacaktır.
İKİNCİ DOZ 6-8 HAFTA SONRA: Haziran ayı ile birlikte Pfizer/ BioNTech aşısının da teslim alınan miktarı 30 milyon dozu geçmiş olacak. Bilim Kurulu toplantısında aşıyı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın da görüşünü alarak BioNTech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Sinovac için ise zaman zaman sevkiyatta yavaşlamalar yaşansa da artan kapasite ile birlikte elimize ulaşan doz miktarı da artacak. Ayrıca diğer aşı üreticileri ile de anlaşma zemini ve erken teslimat konularında görüşmeler devam etmektedir.
YERLİ KORONAVİRÜS AŞISINDA GERİ SAYIM: Yerli inaktif aşımız Faz II denemelerini tamamladı. Birkaç gün içinde Faz III denemelerinin hazırlıkları başlayacaktır. İkinci inaktif aşımız ise Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırma Merkezi'nde Faz I aşamasına başlamış ve ilk gönüllülerinin aşılanmasını tamamlamıştır. Faz I çalışması devam eden bir diğer aşı adayımız olan virüs benzeri parçacık aşısı ise ilk gönüllülerinin tamamını aşılamış durumdadır. Mayıs ayı sonunda Faz II çalışmasına geçilmesi hedeflenmektedir. Intranazal uygulanacak aşı adayımız için ise Faz I çalışması için araştırma ürünü üretilmiştir. Gerekli testler tamamlandıktan sonra Faz I çalışmasına başlanacak. Adenövirüs temelli Vektör aşı adayımız ise üretilmiş ve Faz I aşamasına ulaşmıştır.
SON DAKİKA HABERİ: 5 KİŞİDE HİNDİSTAN VARYANTI GÖRÜLDÜ: Şu an ülkemizde en çok görülen mutasyon türü İngiltere varyantıdır. Bunun yanında Brezilya ve Güney Afrika varyantları da görülmüştü. Son olarak İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı da gözlendi. Ülkemizde bu varyant ilk kez görüldü ve vakalar izolasyon altında takip edilmektedir.
İŞTE HİNDİSTAN VARYANTI İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER;
Hindistan varyantı mutant koronavirüs hangi ülke mutasyonuna benziyor?
B1-167 ismi verilen Hindistan varyantı Güney Afrika, Brezilya varyantlarına benzerlik gösteren bir koronavirüs mutantı.
Hindistan varyantı daha fazla mı bulaşıyor?
Diğer mutant virüsler gibi yine orijinal virüse göre daha fazla bulaşıyor.
Hindistan mutantı bulaştığında koronavirüs daha ağır mı seyrediyor?
Hintli uzmanlar Hindistan varyantı ile ilgili ikiye bölünmüş durumda. Bir kısmı daha ağır seyrettiğini iddia ediyor bir kısmı da henüz böyle bir veri olmadığını söylüyor. Net bir durum henüz yok ortada.
Hindistan'daki rekor vaka sayıları bunun eseri mi?
Bununla ilgili kesin bir veri yok. Ancak günlük vaka sayılarında rekoru eline alan Hindistan'da tespit edilemeyen de çok sayıda vaka olduğu belirtiliyor.
Türkiye'de en çok görülen mutant koronavirüs hangisi?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre İngiltere mutantı Türkiye'de en sık görülen kovid-19 mutasyon varyantı olarak kayıtlara geçti