İ̇stanbul İ̇l Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: “İstanbul’da vakalar yüzde 30 oranında azaldı”

İ̇stanbul İ̇l Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul'da Covid-19 vakalarının son on günde yüzde 30 oranında azaldığını açıkladı.
Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu.
Prof. Dr. Memişoğlu, "İstanbul'da Covid-19 vakalarımız son on günde yüzde 30 oranında azaldı. Günlük taburcu olan hastaların sayısı servis ve yoğun bakımda yatanlardan daha fazla! İstanbul dışına çıkan vatandaşlarımızın temas önlemlerine dikkat ederek bulaşma olmadan dönmelerini istirham ediyoruz" ifadelerini kullandı.
PROF. DR. NURETTİN YİYİT: İSTANBUL'DA AYAKTA BAŞVURU YÜZDE 20 DÜŞTÜ
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 gün uygulanacak tam kapanma öncesinde Prof. Dr. Nurettin Yiyit'ten sevindiren haber geldi. Yiyit, ayaktan başvurularda düşüş başladığını bildirerek, "Şimdi bunun yatan hastaya yansıması da artık düşüş lehine döndü. Yüzde 25'lik dilimlerle de yatan hasta sayımızın düştüğünü görüyoruz. Bunun önümüzdeki haftadan itibaren yoğun bakımlara yansımasını bekliyoruz" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İstanbul'daki vaka sayılarında yüzde 20 düşüş olduğunu açıklamasının ardından Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, 17 günlük tam kapanma öncesi son durumu değerlendirdi. Prof. Dr. Yiyit, "Vakalarımız oldukça yüksekti biliyorsunuz.
Ama bir önceki hafta itibariyle biz ayaktan başvurularda yüzde 20'lik düşüşe gitmeye başladık. Şimdi bunun yatan hastaya yansıması da artık düşüş lehine döndü. Biz artık taburculuk lehine ilerliyoruz. Ve yüzde 25'lik dilimlerle de yatan hasta sayımızın düştüğünü görüyoruz.
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Bunun artık önümüzdeki haftadan itibaren yoğun bakımlara da yansımasını bekliyoruz. Artık yoğun bakım sayılarımız düşmeye başlayacak. Ve sonra da ölüm sayılarımız düşmeye başlayacak. O an geldiğinde aslında belki daha çok mutlu olmaya başlayacağız" dedi.