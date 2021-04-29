İ̇stanbul İ̇l Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: “İstanbul’da vakalar yüzde 30 oranında azaldı”





Bunun artık önümüzdeki haftadan itibaren yoğun bakımlara da yansımasını bekliyoruz. Artık yoğun bakım sayılarımız düşmeye başlayacak. Ve sonra da ölüm sayılarımız düşmeye başlayacak. O an geldiğinde aslında belki daha çok mutlu olmaya başlayacağız" dedi.

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