İstanbul’da tam kapanmada denetimler karada denizde devam edecek

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tam kapanma süresince İstanbul'da denetimlerin hem karada hem de denizde aralıksız devam edeceğini açıkladı.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Denetimlerimiz Tam Kapanma döneminde karada olduğu gibi denizde de aralıksız devam edecek 6 Sahil Güvenlik unsurumuz 54 personel ile 7 gün 24 saat görevinin başında olacak Kıymetli hemşehrilerim Tam Kapanma döneminde Şehir içinde, 21'i Jandarma 284'ü Emniyet noktası ve Şehir giriş/çıkışlarında, 4'ü ortak 9'u Jandarma 17'si Emniyet olmak üzere toplam noktada 408 jandarmamız ve 2 bin 905 polisimiz sürekli görev yapacak. Bugün başlayacak Tam Kapanma 'da; 1783 Jandarma, 17 bin 254 Polis, 127 Sahil Güvenlik olmak üzere personelimiz sürekli görev başında olacaktır. Muafiyet belgeleri titizlikle incelenecek ve gerekli şartları taşımayanlara kesinlikle işlem yapılacaktır" dedi.