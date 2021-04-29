Kabaktepe'den Guguk kuşu göndermesi: Yumurta bu sefer Kurbağalı Dere'ye bırakılmış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Kurbağalı Dere'nin yeni görüntüsünü paylaşarak, 'O eski halinden eser yok şimdi' dedi.
İmamoğlu, Bu paylaşımı ile Kurbağalı Dere'nin ıslahının kendi dönemlerinde yapıldığı izlenimi vermek istedi.
DERENİN ISLAHI AK PARTİ DÖNEMİNDE BAŞLADI
Bu paylaşımın ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe yaptığı açıklama ile derenin ıslahının AK Parti döneminde başlandığını ve bitme noktasına getirildiğini açıkladı.
"ISLAH ÇALIŞMALARI CHP'NİN RET OYLARINA RAĞMEN BAŞLADI"
Kabaktepe, "Kurbağalıdere'de ıslah çalışmalarına rahmetli Kadir Ağabey döneminde, CHP grubunun ret oylarına rağmen başlanmış, 2018'de yüzde 90'ı tamamlanmıştı. Anlaşılan Guguk Kuşu Siyaseti bu sefer de Kurbağlıdere'ye bırakmış yumurtayı" ifadelerini kullandı.