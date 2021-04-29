Kabaktepe'den Guguk kuşu göndermesi: Yumurta bu sefer Kurbağalı Dere'ye bırakılmış

DERENİN ISLAHI AK PARTİ DÖNEMİNDE BAŞLADI

Bu paylaşımın ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe yaptığı açıklama ile derenin ıslahının AK Parti döneminde başlandığını ve bitme noktasına getirildiğini açıkladı.