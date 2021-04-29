Kapanmada villalara hücum! Yazlıklarda boş yer kalmadı

Pandemi döneminde yoğun göç alan Muğla bölgesinde kapanma kararıyla kiralık villalara ilgi arttı. Yurt genelinden Bodrum'a akın edildi, hal böyle olunca yazlıklarda boş yer kalmadı.

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19:00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00'e kadar tam kapanma kararı alındığını duyurdu. Tam kapanma kararı alındığını duyurulmasının ardından birçok kentten Muğla'ya adeta akın edildi. Yurt genelinden yazlıklarına akın eden vatandaşlar ilçede yoğunluk oluşturdu. Kapanma öncesi Bodrum'a giden vatandaşların araçları kent trafiğini kilitledi. Uzun kuyruklar oluşturan araçlar nedeniyle trafik aksadı, Bodrum yolları araçlarla kaplandı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında 29 Nisan'da başlayacak 17 günlük kısıtlamaya saatler kaldı. Tatil bölgelerindeki yazlıklara gitmek isteyenler yollara düştü. Öte yandan 17 günlük kısıtlamaya özel kiralık villa arayışları patladı, boş yer kalmadı. Kısıtlamada villa kiralamak isteyenlerin 15 bin lira ile 30 bin lira arasından bütçe ayırması gerekiyor.

Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran

BODRUM'A YOĞUN İLGİ

Koronavirüs döneminde Bodrum, Çeşme, Alanya, Kemer gibi yazlık bölgelere büyük ilgi olduğunu belirten Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, "Mart 2020'den beri yazlık ilçelerin nüfusları katlanmıştı. Özellikle Bodrum büyük ilgi görüyordu. Bu bölgelerde 12 ay boyunca yaşanabilecek ev arayışları zirve yaptı" dedi.

EVDE KALMAK İSTEMİYORLAR

Son gelen kısıtlamayla yazlıklara akının başladığını aktaran Başaran, "Kısıtlama açıklanır açıklanmaz, yazlıkları olanlar planlarını yaptı. Bugün ve yarın da hareketlilik devam edecek. Bu süreyi evlerinde geçirmek yerine yazlıklarından geçirmek istiyorlar" diye konuştu.

YAZLIĞI OLMAYAN VİLLA KİRALIYOR

Yazlığı olmayanları ise tercihlerinin kiralık villa olduğunu kaydeden Başaran, "Yazlığı olmayanlar bu süre için villa kiralıyorlar. Bahçeli, havuzlu evler özellikle isteniyor. Doğayla iç içe olan evler çok seviliyor. Böylelikle aileler hem dinlenebilecekleri hem de çocukların oyun oynayabilecekleri bir yerde kısıtlamayı geçirmeyi düşünüyor" ifadelerini kullandı.

30 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Villa kiralamak isteyenlerin en çok Bodrum'u tercih ettiğini belirten Başaran, villaların fiyatları hakkında ise şu bilgileri verdi: "Oda, yatak sayısı, havuz, bahçe, teras, manzara, sauna gibi birçok olanağa göre evin fiyatı değişiyor. Ancak dört kişilik bir aile için günlük ortalama 1000 TL'den başlıyor 10 bin liraya kadar çıkıyor. Ultra lüks kategorisinde 20 bin liraya kadar ulaşan evler bulunuyor. Uzun süreli rezervasyonda indirimler olabiliyor. 17 gün için bu ücretler ise ortalama 15 bin ile 30 bin lira arasında değişiyor"