Kaymakam Yıldız’dan uyarı! Telaşa gerek yok, manavlar açık

Muğla'da kapanmaya saatler kala vatandaşlar pazar yerine akın etti. Menteşe'de kurulan Perşembe Pazar'ında yoğunluk oluştu. Bölgede polis ve zabıta ekipleri ile bekçiler vatandaşları sürekli uyarılarda bulundu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan kapanma öncesinde, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız Pazar yerinde denetim yaptı. Pazaryerindeki yoğunluğu gören Kaymakam Yıldız, vatandaşları tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

TELAŞA GEREK YOK

Kapanmaya saatler kala oluşan yoğunlukları yerinde inceleyen Kaymakam Yıldız, vatandaşlara sık sık uyarılarda bulundu. Yıldız, "Son Perşembe pazarımızı ekiplerimizle denetledik. Vatandaşlarda 17 günlük stoklama telaşı olduğunu gördük. Manavlarımız açık. Telaşa gerek yok." İfadelerini kullandı.