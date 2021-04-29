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Giriş Tarihi: 29.4.2021 17:03 Son Güncelleme: 29.4.2021 17:03

Otogarı kana bulamak isteyen hainler böyle gözaltına alındı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Otogarı kana bulamak isteyen hainler böyle gözaltına alındı

İstanbul Bayrampaşa 15 Temmuz Otogarını kana bulamak isteyen bölücü terör örgütü ’lı hainlerin gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Bayrampaşa'ya bağlı ‪15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda; bölücü terör örgütü PKK üyesi 2 hainin taşıdığı sırt çantasında ele geçirilen 4'ü uzaktan komutalı, 2'si ise zaman ayarlı, 5 kilogram ağırlığında ve patlamaya hazır toplam 6 adet plastik patlayıcı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Teröristlerin cep telefonlarına bağlı ve cep telefonlarına arama yapılarak patlatılacak şekilde hazırlanmış uzaktan komutalı bombaları sigara kutularına sakladıkları ortaya çıkmıştı.

O hainlerin gözaltına alınma anlarına dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

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Otogarı kana bulamak isteyen hainler böyle gözaltına alındı
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