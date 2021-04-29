Otogarı kana bulamak isteyen hainler böyle gözaltına alındı

İstanbul Bayrampaşa'ya bağlı ‪15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda; bölücü terör örgütü PKK üyesi 2 hainin taşıdığı sırt çantasında ele geçirilen 4'ü uzaktan komutalı, 2'si ise zaman ayarlı, 5 kilogram ağırlığında ve patlamaya hazır toplam 6 adet plastik patlayıcı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Teröristlerin cep telefonlarına bağlı ve cep telefonlarına arama yapılarak patlatılacak şekilde hazırlanmış uzaktan komutalı bombaları sigara kutularına sakladıkları ortaya çıkmıştı.

O hainlerin gözaltına alınma anlarına dair yeni görüntüler ortaya çıktı.