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Giriş Tarihi: 29.4.2021 19:38 Son Güncelleme: 29.4.2021 19:40

Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe son yolculuğuna uğurlandı

FERHAT LAP FERHAT LAP
Şehit Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe son yolculuğuna uğurlandı

'ın kuzeyinde gerçekleştirilen 'Pençe-Yıldırım Harekatı'nda PKK'lı teröristlerin saldırısında olan Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe, memleketi Amasya’da son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari 'de düzenlenen törenin ardından uçakla Amasya'ya gönderilen şehit Gökçe'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, Beldağ köyündeki babaevine getirildi.

ŞEHİT GÖKÇEK KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Şehidin naaşı, helallik alınmasının ardından cenaze töreni için köy meydanına götürüldü. İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, köy mezarlığında toprağa verildi.

Beldağ köyünde kılınan cenaze namazına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil ve Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Amasya Belediye Başkan Vekili Özcan Gür, askeri, mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

AİLESİ GÖZYAŞLARI DÖKTÜ

22 yaşındaki şehidin annesi Semra, babası Cemalettin Gökçe ve iki kardeşi Türk bayrağına sarılı tabutun başında gözyaşı döktü. Şehit annesinin acısını ellerinden tutan kadın asker paylaşmaya çalıştı.

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Şehit Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe son yolculuğuna uğurlandı
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