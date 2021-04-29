Şehit Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari 'de düzenlenen törenin ardından uçakla Amasya'ya gönderilen şehit Gökçe'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, Beldağ köyündeki babaevine getirildi.
ŞEHİT GÖKÇEK KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Şehidin naaşı, helallik alınmasının ardından cenaze töreni için köy meydanına götürüldü. İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, köy mezarlığında toprağa verildi.
Beldağ köyünde kılınan cenaze namazına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil ve Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Amasya Belediye Başkan Vekili Özcan Gür, askeri, mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.