Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir aracın altına yerleştirilmiş halde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Soylu'nun açıkladığı operasyonun görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı. Operasyon anı ayrıca güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarınca da kaydedildi. Emniyet; 5 kilo civarında patlamaya hazır 4'ü uzaktan kumandalı, 2'si zaman ayarlı 6 plastik patlayıcı ele geçirilirken, 2 kişinin yakalandığını açıkladı.
SON DAKİKA OTOGAR SALDIRISI BÖYLE ÖNLENDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir televizyon kanalının canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı önledi. PKK mensupları İstanbul'a 5 kilogram patlayıcı getirdi. Polisimizin otogarda dikkatli takibi sonucu, istihbaratımızın keskin hafızası sonucu, bir aracın altına yerleştirilen 5 kilogram patlayıcıyı tespit ettiler. Bunları yerleştirenleri de yakaladılar. Patlayıcıyı da etkisiz hale getirdiler. Otogarda patlamak üzere yakalandı." dedi.
OPERASYON ANI KAMERADA
Bakan Soylu'nun açıkladığı operasyonun görüntüleri saniye saniye DHA kamerasınca görüntülendi. Operasyon anı ayrıca güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülere, operasyonda yaşanan hareketlilik yansıdı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı İstanbul Otogar'daki patlayıcı operasyonu kamerada
EMNİYETTEN AÇIKLAMA
Bu arada İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün Covid-19 pandemi tedbirleri kapsamında il genelinde şehrin giriş çıkışlarında ve otogarlar bölgesinde alınan tedbirler kapsamında Bayrampaşa ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Otogarı içerisinde ve civarında gerçekleştirilen denetimler esnasında durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen 2 şahıs kaçmaya başlamış şahıslardan R. A. elindeki çantayı yol kenarındaki araç altına atıp kaçmaya çalışmış ancak kovalamaca sonucu Şube Müdürlüğümüz görevlilerince yakalanmış, otogar içerisine kaçan İ. Z. isimli şahsın ise otogar içerisinde gerçekleştirilen operasyonda sağ olarak yakalanması sağlanmıştır.
Bomba imha ekiplerince sırt çantası incelendiğinde yaklaşık 5 KG civarında patlamaya hazır 4 adet Uzaktan komutalı 2 adet Zaman ayarlı toplam 6 adet Plastik patlayıcı madde olduğu ilk incelemede tespit edilmiş çalışma devam etmektedir." denildi.
HAİNLERİN ÜZERİNDEN BAKIN NELER ÇIKTI!
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda; bölücü terör örgütü PKK Üyesi iki hainin taşıdığı sırt çantasında ele geçirilen 4'ü uzaktan komutalı, 2'si ise zaman ayarlı, beş kilogram ağırlığında ve patlamaya hazır toplamda altı adet plastik patlayıcı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Teröristlerin cep telefonlarına bağlı uzaktan komutalı bombaları sigara kutularına sakladıkları ortaya çıktı. Bölücü terör örgütü PKK'nın hain ve kanlı planının önlenmesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "İstanbul Polisi katliamı engellemiştir" demişti.
İstanbul Polisi; önceki akşam saatlerinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik çok kritik iki yakalama yapmış; konuyu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamıştı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı yakınında bölücü terör örgütü PKK Üyesi iki kişiden 1'inin bir aracın altına attığı çantada beş kilogram plastik patlayıcı ele geçirilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuyla ilgili yaptığı açıklamada "İstanbul Polisi bir katliamı engellemiştir.
Polisimizin otogardaki takibi sonucu ve istihbaratımızın bu konudaki keskin hafızası sonucu; beş kilogram patlayıcıyı otogarda tespit ettiler. Binlerce kişi oradaydı. Bunları yerleştirenleri yakaladılar ve patlayıcıyı da patlamadan etkisiz hale getirdiler. Akşama doğru böyle bir operasyonu arkadaşlarımız gerçekleştirdi ve iki kişi gözaltına alındı" demişti.
4'Ü UZAKTAN 2'Sİ ZAMAN AYARLI 6 PATLAYICI...
Bayrampaşa İlçesi'ne bağlı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın içerisinde ve çevresinde yapılan denetimlerde; iddialara göre bölücü terör örgütü PKK Üyesi olan iki kişi; hareketlerinden şüphelenen polisler tarafından durdurulmak istenmişti. Paniğe kapılan R.A. isimli şüpheli elinde bulunan sırt çantasını yol kenarındaki bir aracın altına atarak kaçmaya çalışmış fakat suçüstü yakalanmıştı. Otogarın içerisine kaçan İ.Z. de İstanbul Emniyeti tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Sırt çantasının içerisinde yapılan incelemelerde; patlamaya hazır dört adet uzaktan komutalı, iki adet zaman ayarlı toplam beş kilogram ağırlığında altı adet plastik patlayıcı madde olduğu saptandı. Teröristlerin cep telefonlarına bağlı uzaktan komutalı bombaları sigara kutularına sakladıkları ortaya çıktı. O patlayıcılar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.
SON DAKİKA PATLAYICI TEMİN EDEN ŞAHIS YAKALANDI
Teröristlerin sorgusu ve yapılan çalışma neticesinde patlayıcıyı temin eden şahıs da tespit edilerek yakalandı.
VİDEO: DHA