Sırt çantasının içerisinde yapılan incelemelerde; patlamaya hazır dört adet uzaktan komutalı, iki adet zaman ayarlı toplam beş kilogram ağırlığında altı adet plastik patlayıcı madde olduğu saptandı. ‪Teröristlerin cep telefonlarına bağlı uzaktan komutalı bombaları sigara kutularına sakladıkları ortaya çıktı. ‬O patlayıcılar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

SON DAKİKA PATLAYICI TEMİN EDEN ŞAHIS YAKALANDI

Teröristlerin sorgusu ve yapılan çalışma neticesinde patlayıcıyı temin eden şahıs da tespit edilerek yakalandı.

VİDEO: DHA