Son dakika: BM'den Kıbrıs görüşmelerine ilişkin flaş açıklama: Yeterli ortak zemini bulamadık...

BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs sorununun çözümü ile ilgili yapılan görüşmede tarafların ortak zeminde buluşamadığını ifade etti.

"YETERLİ ORTAK ZEMİNİ BULAMADIK"

Guterres yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs sorunun çözümü için resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulamadık"

KKTC ve Türkiye, bir türlü sonuca ulaşmayan ve 50 yılı aşkın süredir devam eden federasyon önerisinin artık masada olmaması gerektiğini belirterek, adada iki devletli çözümün konuşulmasını önermişti.

GKRY, Yunanistan, AB, Fransa ve ABD'nin desteği ile Kıbrıs'ta iki devletli çözümden uzak duruyor ve adanın tamamına hükmetmek istediği federasyon tutumunu sürdürüyor.