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Giriş Tarihi: 29.4.2021 17:05 Son Güncelleme: 29.4.2021 17:08

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Rum kesimi çözümsüzlükte direniyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Rum kesimi çözümsüzlükte direniyor

Son dakika açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı : "’de, Rum kesimi çözümsüzlükten yana tutumundan ve imkansızı diretmekten vazgeçmiş değil."

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cenevre'de, Rum kesimi çözümsüzlükten yana tutumundan ve imkânsızı diretmekten vazgeçmiş değil. Tüketilmiş çabalara ve tek taraflı yaklaşımlara karşı; tüm bölge için barış ve istikrar anlamına gelecek egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözümü her alanda savunmaya devam edeceğiz.

KIBRIS TÜRK HALKIYLA OMUZ OMZA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ

KKTC'nin bağımsızlığı ve egemenliği konusunda taviz vermeyecek, haklı mücadelesinde KKTC devleti ve Kıbrıs Türk halkı ile omuz omuza olmayı sürdüreceğiz.

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Rum kesimi çözümsüzlükte direniyor
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