Son dakika: Eren Cudi Besta ve Eren Kazan Oğul operasyonları başladı!

75 İŞBİRLİKÇİ YAKALANDI, 22 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam (22) terörist etkisiz hale getirildi, (75) işbirlikçi yakalandı, (666) mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.