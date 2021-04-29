Son Dakika Haberi... Bakanlık endişe ve acele etmeye gerek yok diyerek duyurdu: Mevcut görev belgeleri 2 Mayıs'a kadar geçerli

Son Dakika Haberi... Kabine Toplantısı'nın ardından alınan tam kapanma süreci an itabarıyla başladı. Kapanmadan muaf olan vatandaşlar için İçişleri Bakanlığı tarafından önemli bir açıklama yapıldı.
"BAŞVURU EKRANI E-DEVLET'TE AÇILDI"
Çalışma izni belgesinin e-Devlet üzerinden alınabilmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığı bildirilen açıklamada, "Başvuru ekranı e-Devlet'te açıldı." ifadesine yer verildi.
"ENDİŞE VE ACELE ETMELERİNE GEREK YOKTUR"
Açıklamnada sistemde zaman zaman yoğunluklar oluştuğuna dikkat çekilirken, "Vatandaşlarımızın endişe ve acele etmelerine gerek yoktur" denildi.
"2 MAYIS'A KADAR GEÇERLİ OLACAK"
Bakanlık tarfından yapılan bilgilendirmede, "İlgili iş yerleri tarafından düzenlenmiş olan mevcut görev belgeleri 2 Mayıs Pazar günü saat 24'e kadar geçerli olacak" denildi.
Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
Ayrıca e-başvuru sistemine erişim güçlüğü yaşanması halinde ekteki form manuel olarak doldurulup çalışan ve iş yeri/firma yetkilisi tarafından imzalanarak görev belgesi kullanılabilir.
Kimsenin mağduriyet yaşamaması ve muafiyetlerin kötüye kullanılmaması için her türlü tedbirimizi aldık.