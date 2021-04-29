Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 29 Nisan koronavirüs vaka sayısı tablosunu paylaştı! İşte, Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları...

SON DAKİKA HABERİ! 2019'un Aralık ayında ilk olarak Çin'de görülen ve kısa süre içerisinde dünyanın birçok noktasına yayılan koronavirüs salgını etkisini sürdürüyor. Salgına karşı aşılama süreci tüm hızıyla devam ederken, ülkemizde artış gösteren vaka ve vefat sayılarından sonra yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda bugün 17 Mayıs tarihine kadar sürecek tam kapanma sürecine geçildi. Tam kapanmayla birlikte vaka ve vefat sayılarında düşüş hedeflenirken, Sağlık Bakanlığı 29 Nisan'a ait koronavirüs verilerini paylaştı. İşte vaka ve vefat sayılarında son durum...

29 NİSAN KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Sağlık Bakanlığı 29 Nisan koronavirüs verilerilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 278 bin 108 koronavirüs testi yapıldı, vaka sayısı 37 bin 674, hasta sayısı da 2 bin 715 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 581 olarak kayıtlara geçti. Bugün 339 kişi koronavirüs nedeniyle vefat ederken, toplam vefat sayısı 39 bin 737'ye yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 43 bin 253 kişi iyileşti ve toplam iyileşen sayısı 4 milyon 255 bin 714'e ulaştı. Bugüne kadar 46 milyon 996 bin 712 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 788 bin 700 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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