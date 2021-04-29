Son dakika haberi: Tüm dünya merakla bekliyordu! ABD'den flaş Afganistan hamlesi

"ÇEKİLME BAŞLADI"

AA muhabirine açıklamada bulunan bir Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, "Çekilme başladı. Tabii bu daha çekilmenin ilk aşaması, henüz çok sayıda personel ve ekipman çekilmiş değil ama başladı." dedi.