Son dakika: Hava hücum harekâtıyla Lice’de 5 terörist öldürüldü

Diyarbakır'ın Lice İlçesinde arazide görüntüleri alınan bir grup teröriste yönelik gerçekleştirilen hava hücum harekâtında 5 terörist silah ve mühimmatlarıyla etkisiz hale getirildi. Bölgeye operasyonlar sürüyor.

Diyarbakır'ın Lice İlçesine bağlı Akçabudak Köyü Kilimli Mezrası yakınlarında İnsansız Hava Aracı ANKA ile keşif ve gözetleme faaliyeti yürütülürken, bir grup teröristin mezra yakınlarında arazide hareket halinde oldukları görüldü. Harekât merkezine aktarılan görüntüler incelendikten sonra teröristlerin bulunduğu alanın koordinatları çıkarılıp lazerle işaretlendikten sonra bölgeye hava hücum harekâtı gerçekleştirildi. Eren-2 Şehit Uzman Çavuş Mehmet Çelik operasyonu kapsamında bölgeye sevk edilen F-16 akıllı mühimmatla teröristlerin bulunduğu bölgeye bomba yağdırdı. Uçakların gerçekleştirdiği harekâtla birlikte T-129 Atak taarruz helikopteri bölgeye bomba yağdırdı. Teröristlerin mehtemel kaçış noktaları ise eş zamanlı olarak TB-2 Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracıyla yoğun biçimde vuruldu.

Hava hücum harekâtının ardından sarp kayalık bölgeye komando birlikleri ve Jandarma Özel Harekât timleri indirildi. Bombalanan ormanlık bölgede arazi arama ve tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri beş teröristin silah ve mühimmatlarıyla birlikte etkisiz hale getirildikleri belirledi. Teröristlerin aynı bölgede sığınak ve silah, cephane depolarının da olabileceğini değerlendiren güvenlik güçlerinin arazideki arama ve tarama faaliyeti hava destekli devam ediyor. Öldürülen teröristler arasında İçişleri Bakanlığının beş ayrı renk kategorisinde aranan azılı teröristlerin veya bölge sorumlularının da olabileceği değerlendiriliyor.

29.04.2021